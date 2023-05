La familia de la mujer asesinada en Vitoria solicita que "no se busquen más culpables" que el asesino

Sociedad -

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

En un escueto comunicado, la familia de Maialen Mazón, la vitoriana de 32 años asesinada en un apartahotel de Vitoria-Gasteiz, agradece las muestras de cariño recibidas y pide a los medios informar "evitando el morbo innecesario".

EITB MEDIA

publicado: 30/05/2023 15:34 (UTC+2)

última actualización: 30/05/2023 15:57 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Gasteizen hildako emakumearen familiak hiltzailetik harago "errudun gehiago ez bilatzea" eskatu du

La familia de Maialen Mazón, la joven asesinada por su expareja en Vitoria-Gasteiz, ha pedido que "no se busquen más culpables" que el presunto asesino. "Solicitamos que no se busquen más culpables que quien decidió cometer este atroz acto porque no sería justo ni ético", dice textualmente el escueto comunicado que han difundido hoy.

Tras agradecer a todos los vecinos y vecinas de la capital alavesa "las muestras de cariño recibidas" y "a todas las instituciones el apoyo cercano y sincero" que les están brindando, han reclamado también "respeto en estos momentos tan duros para la familia rogando encarecidamente a los medios de comunicación que ejerzan su derecho a la información evitando el sensacionalismo y morbo innecesario". Una petición, han dicho, que realizan "principalmente por los menores de la familia y en especial por su hija, la otra gran víctima de esta situación". "Por ella, para que podamos criarla en un ambiente de amor infinito pedimos empatía y respeto a su identidad y su vida privada", han matizado.

Por su parte, el presunto autor del asesinato de Maialen Mazón, de 33 años y natural de Valencia, ha sido trasladado esta mañana al Juzgado de Guardia de Vitoria-Gasteiz por efectivos de la Ertzaintza, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Fue arrestado el domingo en Zaragoza cuando huía en un taxi en dirección a la Comunidad Valenciana.

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, explicó ayer que el hombre había quebrantado la orden de alejamiento que le habían impuesto respecto a su pareja. "La Ertzaintza tuvo un primer contacto con la pareja en enero de 2023. Entonces, se produjo una comunicación por parte de los responsables del hotel donde se alojaba la pareja. Se registraron con un nombre falso y por ello los responsables del hotel contactaron con la Ertzaintza", aseguró.

Se trata del segundo asesinato machista del año en la CAV. El primero fue el de Lourdes del Hoyo, al que su ex pareja asesino el pasado 16 de mayo en la localidad guipuzcoana de Orio disparándole con una escopeta con la que después se suicidó.