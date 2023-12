La tasa de riesgo de pobreza de menores en la CAV es la más baja de todo el Estado

Sociedad -

Pobreza infantil

La tasa se sitúa en 16,6 %. El Estado español ha obtenido la peor nota en pobreza infantil de la Unión Europea, según Unicef.

publicado: 06/12/2023 09:04 (UTC+1)

última actualización: 06/12/2023 09:08 (UTC+1)

Según la última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE de 2022, en Euskadi la tasa de riesgo de pobreza de 0-17 años según el umbral estatal (media 2019-2021) es de 16,6 %, la tasa más baja del Estado. Pero la evolución de la misma entre los años 2012-2014 y 2019-2021 indica un incremento de 1,2 % que demuestra que se ha desaprovechado el periodo de bonanza para la reducción de la pobreza infantil. Asimismo, la tasa de privación material y social severa de 0-17 años en Euskadi es el 6,5 %.

Datos del Estado

Algunos de los países más ricos del mundo experimentaron fuertes aumentos de la pobreza infantil entre 2014 y 2021, según datos publicados hoy por la oficina de investigación de Unicef, Innocenti. La tasa del Estado español se mantiene estable, pero se sitúa en el 28 %, lo cual le deja en el puesto 36 de 39 (tan solo por encima de Reino Unido, Turquía y Colombia) en la tabla clasificatoria general de países de alto ingreso que analiza conjuntamente la situación actual de pobreza infantil y su evolución en los últimos años.

En la tabla de situación actual de pobreza infantil entre 2019 y 2021, se sitúa también en el puesto 36, solo por delante de Rumanía dentro de la UE; si se tuviera en cuenta solo el dato más reciente de ingresos de 2021, es el país de la UE con la tasa de pobreza infantil más alta.

"En el año 2023, una tasa de pobreza infantil así en España es inaceptable, y no podemos volver la vista a otro lado ante la situación de cualquier niño, niña o adolescente en nuestro país que no disfrute de unas condiciones de vida dignas", afirma Gustavo Suárez Pertierra, presidente de Unicef España. "Detrás de estas cifras hay niños, niñas y adolescentes que no pueden permitirse comer carne, pollo o pescado al menos una vez cada dos días ni fruta y verdura a diario, que viven en casas sin una temperatura adecuada, que no cuentan con ropa, calzado o libros adecuados, o que no pueden participar en actividades de ocio o irse de vacaciones una vez al año. Esto tiene consecuencias a corto, medio y largo plazo, e impide el cumplimiento de muchos de sus derechos", agrega.

El informe global concluye que Polonia y Eslovenia son los países que mejor están haciendo frente a la pobreza infantil —con una reducción de más del 30 %—, mientras que algunos de los países más ricos están quedando rezagados, como Francia y Reino Unido. .

El análisis también pone de manifiesto enormes desigualdades en los riesgos de pobreza. Así, las familias migrantes, los niños y niñas en la comunidad gitana, los que tienen una discapacidad o los que viven en hogares con un solo adulto —especialmente una mujer— están particularmente expuestos a la pobreza.