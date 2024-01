El Ministerio de Sanidad puede imponer el uso de mascarillas si se cumplen los presupuestos, según Subijana

Sociedad -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha explicado que dentro del régimen autonómico existe una previsión legal de "coordinación imperativa", pero que otra cosa es que concurran o no los presupuestos para adoptar esa decisión.

publicado: 09/01/2024 09:29 (UTC+1)

última actualización: 09/01/2024 10:54 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Osasun Ministerioak musukoaren erabilera inposatu dezake aurrekontuak betetzen badira, Subijanaren arabera

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, ha señalado que el Ministerio de Sanidad español puede imponer a las comunidades autónomas el uso de mascarillas en ambulatorios y hospitales. Según ha explicado, dentro del régimen autonómico existe una previsión legal de "coordinación imperativa" que regula la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública. En todo caso, ha afirmado que, para ello, tienen que cumplirse los presupuestos que establece el precepto legal.

El Ministerio de Sanidad del Gobierno de España impondrá el próximo miércoles el uso obligatorio de la mascarilla en todos los centros sanitarios mediante una declaración de actuaciones coordinadas ante el avance de los virus respiratorios.

En una entrevista al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Subijana ha destacado que existe la regulación legal para ello. En concreto, ha detallado que, por una parte, se puede llegar a un acuerdo político en la conferencia sectorial y, por otra parte, está la previsión legal de "coordinación imperativa" que aplicará en este caso el Ministerio de Sanidad.

Por otra parte, ha adelantado que la decisión se puede recurrir, ya que, "que haya una previsión legal no significa que concurran los presupuestos que permiten la aplicación de esa ley". En este caso, considera que habría que verificar si concurren los elementos que justifican por parte del Ministerio de Sanidad "la aplicación de ese artículo concreto de esa ley".

Ante la llegada de la marea de pellets de plástico a las costas gallegas, Subijana entiende que "hipotéticamente" podría tratarse de un delito ambiental. A su juicio, hay que analizar elementos como la toxicidad y la autoría del vertido y la manera en que se ha actuado ante esta situación. "Son todos elementos informativos que nos van a dar un cuadro, una imagen que permitirá ver si hay una responsabilidad penal", ha añadido.

Subijana sobre la crisis de los pellets: ''Podría tratarse de un delito medioambiental'' Subijana sobre la crisis de los pellets: ''Podría tratarse de un delito medioambiental'' 0:34

Preguntado por la sentencia que dictamina que no es necesario saber euskera para ser policía municipal en San Sebastián, ha recalcado que no hay falta de sensibilidad de jueces y tribunales con el uso del euskera. En su opinión, se está trasladando la imagen de que los tribunales en Euskadi no están aplicando la normativa vigente en la normalización del uso del euskera, "y eso no es así". Subijana no cree que falle el marco legal, y que tiene que ver "con el modo y manera en que se interpreta estos preceptos en clave de acceso a la función pública".