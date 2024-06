Los sindicatos valoran el fallo del Tribunal de Justicia de la UE sobre los interinos

Sociedad -

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Interinok Taldea, LAB y ELA han coincidido en señalar que la actuación en esta materia de las administraciones no ha sido correcta. Aunque reconocen que la sentencia "va en la buena dirección", afirman que "hacen falta más pasos".

La Justicia europea insiste en que los trabajadores públicos que han concatenado contratos temporales durante años tienen derecho a una plaza indefinida. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado esta sentencia este jueves, tras la evaluación de tres casos de trabajadoras de la administración pública catalana.

La noticia ha sido recibida con satisfacción entre los sindicatos, quienes remarcan que ha vuelto a quedar en evidencia que la actuación de las administraciones públicas en esta materia ha sido errónea durante muchos años.

Amaia Zarrabeitia, de Interinok Taldea y de CEEPT, explica que "la estabilidad en el empleo es la solución que propone el TJUE, de acuerdo con su jurisprudencia europea, para todo el personal publico temporal que esta en una situación de temporalidad abusiva".

Por su parte, el responsable de los servicios públicos de LAB, Xabier Ugartemendia, ha afirmado que con la resolución del TJUE ha quedado claro que "los procesos de estabilización no resuelven el abuso de la temporalidad que se está dando en la Administración pública". Según ha dicho, "Europa interpela a los Juzgados de primera instancia y a los tribunales superiores para que no establezcan la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo". "Es decir, les dice que no utilicen la figura de indefinido no fijo", ha matizado.

Asimismo, para ELA "esta sentencia viene a corroborar lo que el sindicato "lleva denunciando durante años: que ni la llamada Ley Iceta, ni la Ley de Cuerpos y Escalas de la Administración de la CAPV, ni el resto de normativas, suponen una solución suficiente y garantista para los miles de trabajadores del sector público que llevan años sufriendo el uso abusivo de la contratación temporal".