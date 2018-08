Sociedad

Sanidad

Bengoa pide un informe que mida la repercusión de los recortes

Redacción

03/10/2012

El consejero de Sanidad ha señalado que su Gobierno rechaza "el concepto copago" y las limitaciones a la atención a los inmigrantes porque no son solución para la sostenibilidad del sistema.

El consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Rafael Bengoa, ha pedido este miércoles un "estudio independiente" que analice las repercusiones de la "contención del gasto" en la sanidad, en la salud de los ciudadanos.



Así se ha manifestado antes de participar en el Consejo Interterritorial de Salud que, entre otros asuntos, debate sobre la creación del organismo que se encargará de la actualización permanente de la cartera básica de servicios del sistema sanitario.



Ha añadido que su Gobierno rechaza "el concepto copago" y las limitaciones a la atención a los inmigrantes porque no son solución para la sostenibilidad del sistema.



Se ha referido a otro de los puntos de la reunión, la composición de la Comisión de bioética, que ha considerado "bastante importante" para que haya "un cierto equilibrio" en la forma de pensar para futuras leyes sobre células madre o el aborto.



En su opinión, se debe "repensar" cómo se está seleccionando a esas personas.



Bengoa ha criticado que los últimos consejos interterritoriales no se hablado de salud y un Ministerio de Sanidad debe "hablar de salud" porque, ha apuntado, no se puede estar durante cuatro años hablando solo de contención de gasto.



En cualquier caso, ha reconocido que hay crisis y que es necesario apoyar la sostenibilidad del sistema.



Los convenios para inmigrantes irregulares no cubrirán los medicamentos

Los inmigrantes irregulares pueden suscribir convenios para recibir asistencia sanitaria, con una contraprestación económica de entre 710,40 euros y 1.864,80 euros anuales en función de si son mayores o menores de 65 años, pero no cubrirán los medicamentos.



Así lo ha asegurado hoy el responsable de Sanidad del PP y consejero de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, tras finalizar el Consejo Interterritorial de Salud, en el que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas han acordado los requisitos básicos de esas pólizas.