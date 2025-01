Será noticia: Agresión a aficionados de la Real, Biobizkaia bbk brainlab y vinos sin alcohol

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará eitb.eus.

publicado: 24/01/2025 07:40 (UTC+1)

última actualización: 24/01/2025 08:03 (UTC+1)

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 24 de enero de 2025:

- Agresión a aficionados de la Real: Dos aficionados de la Real Sociedad heridos continúan hospitalizados en Roma, uno con pronóstico reservado y otro con pronóstico de 30 días de recuperación, tras ser agredidos por ultras de la Lazio. En todo caso, su vida no corre peligro. El resto de hospitalizados han sido dados de alta en las últimas horas. Además, el presidente de la Real, Jokin Aperribay, ha señalado que los realzales agredidos no se encontraban en el lugar habitual en el que suelen estar los de la Lazio, por lo que "no parece una quedada".

- Nuevo laboratorio para enfermedades neurodegenerativas: El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, participa en la presentación del nuevo laboratorio Biobizkaia bbk brainlab (Biobizkaia, 10:00 horas), centrado en la investigación de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de parkinson, esclerosis múltiple, alzhéimer o ELA, junto a Xabier Sagredo, presidente de BBK Fundazioa, principal impulsora de este proyecto.

- Vinos sin alcohol: Desde hace años es muy socorrida la cerveza sin alcohol, que le lleva años de ventaja, pero el mercado del vino 'sin' (0,0) crece cada año. En ese contexto, algunas bodegas han dado el salto a este nuevo mercado y han comenzado a elaborar vino sin alcohol o desalcoholizado. El alcohol desempeña un papel fundamental en el vino como portador de sabores. Se han hecho grandes progresos en este sentido, pero queda mucho por hacer porque, según señalan los expertos, porque un vino sin alcohol no sabe igual que un vino tradicional.