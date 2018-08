Tecnología

Nuevo servicio en la red

Ya está en marcha Mega, el sucesor del clausurado Megaupload

Redacción

30/01/2013

El nuevo servicio de almacenamiento online ofrece 50 GB de almacenamiento gratuito a los usuarios. Además, Kim Dotcom asegura que garantizará velocidades máximas en el servicio.

Ya está en marcha Mega, el nuevo servicio de almacenamiento online, heredero del clausurado Megaupload. El lanzamientolo ha anunciado el propio Kim Dotcom a través de Twitter: "As of this minute one year ago #Megaupload was destroyed by the US Government. Welcome to _http://Mega.co.nz". (A la misma hora que hace un año el Gobierno de EE.UU. destruyó Megaupload. Bienvenidos".

Según el propio fundador, los usuarios podrán disponer de hasta 50 GB de almacenamiento gratuito por cada cuenta.

La clausurada Megaupload generaba el 4% del tráfico de Internet en el mundo y el 12% en Europa.

El fundador del antiguo Megaupload anunció el pasado mes de octubre su nuevo proyecto, Mega, un servicio online cuyo objetivo principal es muy similar al desaparecido Megaupload. De esta forma, los usuarios podrán subir, compartir y descargar archivos de manera segura para que, en esta ocasión, el servicio no pueda ser bloqueado por incumplir la ley.

A lo largo de los últimos meses se han ido conociendo cada vez más detalles sobre las características de este nuevo servicio. Dotcom ha utilizado su cuenta en Twitter para mostrar aspectos como su nuevo acelerador de descargas, que asegura que garantizará velocidades máximas en el servicio.

En esta ocasión, Kim Dotcom ha publicado un nuevo 'tuit' comentando nuevos avances en su nueva herramienta, que permitirá un almacenaje de 50 GB de forma gratuita a los usuarios, lo que unido a la velocidad máxima de descarga, promete hacer de Mega uno de los mayores servicios de almacenamiento disponible en la red.

Además, Dotcom ha comentado que por el momento los usuarios de su anterior servicio no podrán recuperar sus documentos almacenados, a la espera de una decisión judicial.