Tecnología

Youtube Rewind 2017

Resumen del año 2017, según Youtube

eitb.eus

14/12/2017

La plataforma de vídeos reúne a los youtubers más populares y a celebridades del mundo del espectáculo para hacer un resumen del año 2017.

Youtube ha llevado a cabo su particular resumen del año 2017 con un vídeo en el que ha reunido a algunos de los youtubers más populares del momento con celebridades del mundo del espectáculo.

El vídeo, de 07:14 minutos de duración y titulado "Youtube Rewind: The Shape of 2017", hace un repaso a algunos de los momentos más importantes del año, como el atentado en Manchester (Reinido Unido) contra un concierto de Ariana Grande el 22 de mayo, o el fatal terremoto de México del 19 de septiembre.

Pero no todo son tragedias o noticias serias. La popular plataforma de vídeos ha reparado también en algunas de las modas de 2017, como el finger spinner, el reto viral The floor is lava y el cocinero turco Salt Bae, que este año ha arrasado en la red por su extravagante manera de cocinar y de echar la sal.

Y todo ello con la banda sonora de algunos de los éxitos musicales del año, como "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee y "Shape of you" de Ed Sheeran (canción que precisamente da título al vídeo).

En el vídeo se pueden ver algunos de los youtubers más populares del momento, como Logan Paul, Lele Pons, Liza Koshy, HolaSoyGerman y el español Luzu.

Junto a ellos, celebridades como los propios Luis Fonsi y Daddy Yankee y el cómico y presentador estadounidense Stephen Colbert.

Vídeo | Youtube Rewind 2017: The Shape of 2017