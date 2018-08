La cuenta de Twitter de Carles Puigdemont, la más mencionada en España en 2017

La cuenta de Twitter @KRLS, perteneciente a Carles Puigdemont, ha sido la más mencionada por los usuarios españoles de la red social en 2017, de acuerdo con la estadística anual difundida por la plataforma de 'microblogging'.

A nivel global, el usuario Carter Wilkenson ha logrado superar el "récord histórico" de 'retuits', que hasta entonces ostentaba un 'selfi' de la gala de los Oscar de 2014 -publicado por la presentadora Ellen DeGeneres- con una captura de pantalla en la que muestra cómo desafía a la cadena de restaurantes Wendy's a que es capaz de obtener 18 millones de retuits para obtener 'nuggets' gratis. Hasta la fecha ha logrado 3,6 millones.

Congratulations to @carterjwm who just broke @TheEllenShow's record for most retweeted tweet on @Twitter #NuggsForCarter pic.twitter.com/gwKyq8zmfP