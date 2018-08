Carles Puigdemonten Twitter kontua, aurten aipamen gehien izan dituena Espainian

Carles Puigdemontek Twitterren duen kontuak (@KRLS) izan ditu aurten aipamen gehien Espainian, sare sozial horrek zabaldu berri dituen datuen arabera.

Mundu mailari begira, Carter Wilkerson erabiltzaileak aireratu du historia osoan gehien partekatutako mezua. Urtebetez 'nuggets'-ak doan izateko zenbat bertxio behar zituen galdetu zion otorduak prestatzen dituen enpresa bati. Orduan, 18 milioi behar zituela erantzun zion Wendy's-ek, eta gazteak egintzat eman zuen erronka. Hala, sare sozial horren bidez laguntza eskatu zien bere jarraitzaileei, eta Elen Degeneresek Oscarretako 2014ko sari baketan zabaldutako txioa (3,5 milioi aldiz inguru bertxiotuta) gainditzea lortu zuen. Dagoeneko, 3,6 milioi aldiz baino gehiagotan partekatu dute bere mezua.

Congratulations to @carterjwm who just broke @TheEllenShow's record for most retweeted tweet on @Twitter #NuggsForCarter pic.twitter.com/gwKyq8zmfP