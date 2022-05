Elon Musk pone “en pausa” la compra de Twitter

Euskaraz irakurri: Elon Muskek Twitterren erosketa geldiarazi du, behin behinean

Elon Musk ha anunciado que ha paralizado temporalmente la compra de Twitter después de que un informe haya calculado la cantidad de usuarios falsos que tiene la red social.

La compañía había estimado a principios de este mes que las cuentas falsas o de spam en la red social representaba menos del 5 % de los usuarios activos diarios monetizables durante el primer trimestre. Sin embargo, el multimillonario ha "puesto en pausa" la compra de la plataforma hasta tener más detalles que respalden ese cálculo.

Musk había dicho que una de sus prioridades tras comprar la totalidad de Twitter por 44 000 millones de dólares sería eliminar los "bots de spam" de la plataforma, ya que considera que son muchos y que ese es uno de sus mayores fallos.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn