19/04/2021 12:13 Boulevard Pacientes covid-19 "Se me ha olvidado andar y no tengo la voz de siempre" EITB MEDIA En "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi, hemos hablado con dos pacientes covid ingresados en el Hospital de Donostia.

Desde el Hospital Donostia, el doctor Xabier Goikoetxea jefe de la Unidad de Gestión Clínica Paciente Crónico, una de las plantas donde se encuentran los pacientes covid, que han pasado por la UCI de ese hospital. Nos ha hablado de una situación “totalmente tensionada”, el hospital está llena de pacientes covid. Han tenido que abrir otra unidad, porque el alto número de hospitalizaciones covid está provocando que otros tratamientos de otras enfermedades, se estén teniendo que retrasar.

Laida Basurto, ha hablado con algunos pacientes de esa unidad que están un poquito mejor. Juan Carlos y José Antonio llevan mes y medio en la UCI y van recuperándose poco a poco. José Antonio ha conseguido el alta y se va a casa. Haciendo un enorme esfuerzo, nos ha contado que “lo he pasado muy mal y recomiendo a la gente que ande con mucho cuidado”. Ha comentado también que se le ha olvidado andar y que no tiene la voz de siempre, pero que irá recuperando poco a poco. Por su parte, Juan Carlos nos dice “he estado 35 día intubado y ya por fin me pasaron a esta planta para una recuperación lenta”.