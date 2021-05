04/05/2021 10:24 Boulevard Eduardo Zubiaurre "Es obvio que se podrían haber evitado algunos de los despidos en Euskadi" Sin querer dar nombres, el presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre ha asegurado en Radio Euskadi que algunos de los EREs aplicados en Euskadi podrían haberse evitado con medidas de flexibilidad. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Eduardo Zubiaurre 23:41 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El presidente de Confebask Eduardo Zubiaurre, asegura en "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi, que se “podrían evitar algunos de los despidos en Euskadi”.

Sin querer dar nombres, Zubiaurre ha puesto como ejemplo las propuestas de ajuste salarial que se han hecho en algunas grandes empresas con sedes en todo el mundo. Según ha afirmado “en todos los lugares del mundo donde la empresa tiene sedes, se han tenido en cuenta los ajustes salariales, menos aquí, lo que habla mal de la capacidad de adaptación que tenemos”.

En este sentido, se ha referido a las primeras propuestas realizadas desde los empresarios de “ajustes no traumáticos”, como los ha definido, para añadir que “si hay dificultades para tener la imprescindible flexibilidad interna, y si no hay más que problemas para esos ajustes, no hay más remedio que ir a situaciones más traumáticas”.

Ha zanjado el asunto afirmando que “todos tienen que poner de su parte para evitar los despidos”.

Estado de alarma

Para el presidente de los empresarios vascos la estabilidad es fundamental, porque según ha dicho “sin estabilidad es muy difícil que las políticas públicas tengan efecto”.

Preguntado por el final del estado de alarma ha dicho que no es la situación ideal “si tenemos inseguridad jurídica y no hay estabilidad en las políticas públicas a una semana vista de que se derogue el estado de alarma”.

Crecimiento económico

Zubiaurre se ha mostrado confiado en la recuperación de la economía después de la pandemia: este año tendremos un crecimiento importante –ha afirmado- y “para finales del año que viene, tendremos los niveles de actividad, empleo y riqueza de antes de la pandemia”.

Además ha añadido que en la medida en que la economía española no recupere los más de 80 millones de turistas de antes de la pandemia, “ese sector no podrá aportar lo que aportaba antes, y eso se notará en la recuperación”, que tardará más que la vasca, lo que obviamente también tendrá consecuencias para Euskadi.

Zubiaurre mantiene las estimaciones según las cuales en 2022 volveremos a los niveles pre-pandemia.

Además de por estos asuntos, también ha sido preguntado sobre las propuestas de los sindicatos sobre fiscalidad a las empresas, los fondos de recuperación europeos o la situación del empleo cuando termine el periodo de vigencia de los ERTEs.