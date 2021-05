05/05/2021 10:49 Boulevard Vacunación en Euskadi "Entre el lunes y el martes se empezará vacunar a personas menores de 60 años" Susana Martín, subdirectora para la Coordinación de la Atención Primaria de Osakidetza ha asegurado que la semana que viene se espera haber empezado a vacunar a las personas de 59 y 58 años. Escuchar la página Escuchar la página

La subdirectora para la Coordinación de la Atención Primaria de Osakidetza, Susana Martín asegura que hay ocasiones en las que las citas para la vacunación se agotan en horas “porque no hay vacunas suficientes” pero, dependiendo de los territorios “tenemos que ser proactivos y llamar por teléfono nosotros, uno a uno, a los pacientes para completar la vacunación”.

En este sentido, ha tranquilizado a la población que no ha podido todavía hacerse con una cita, a pesar de que le correspondería por edad, y se le haya enviado un mensaje. Según la subdirectora para la Coordinación de la Atención Primaria de Osakidetza los pacientes que no han podido coger cita no deben preocuparse porque “todo el mundo va a tener su cita”.

De hecho, aunque la preferencia sea para las personas de más edad, Susana Martín cree que entre el lunes y el martes de la semana que viene Osakidetza podría empezar a vacunar a las personas de 59 y 58 años.

Por ello ha animado, desde "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi, a quien no haya podido coger aún una cita, a llamar a su centro de salud porque la alternativa telefónica tradicional “siempre se ha mantenido para todas las personas con dificultades para coger la cita a través de la web”.

Además, ha asegurado que a los pacientes oncológicos, trasplantados o con inmunodeficiencias como el VIH están siendo citados “a través de sus servicios hospitalarios”.