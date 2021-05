17/05/2021 11:04 Boulevard Andoni Ortuzar "Ernai zumba al PNV para esconder los líos que tienen dentro" El presidente del EBB del PNV ha explicado las pintadas y carteles en batzokis: "no es fácil compatibilizar ser el antisistema del país con luego ir a Madrid y ser sumisos a Pedro Sánchez". Escuchar la página Escuchar la página

"A partir de septiembre no hay excusas. El actual ritmo caribeño nos preocupa", ha dicho Andoni Ortuzar en referencia a los compromisos adquiridos por parte del Gobierno de España con el PNV. "No sabemos si es por falta de diligencia o falta de voluntad política", ha añadido Ortuzar, "aunque quiero pensar que es un despiste y que se pondrán las pilas". Entre los temas pendientes ha mencionado el del Ingreso Mínimo Vital a transferir a Euskadi.

"EH Bildu es la alternativa", ha dicho Ortuzar, "porque es la segunda fuerza", pero ha cuestionado las apelaciones de Arnaldo Otegi a "la orden, la seguridad y las certezas" porque son "la antítesis de la izquierda abertzale". En relación a la crisis interna de EA por su papel en EH Bildu ha mencionado Ortuzar que "aunque vayan de fuerza guay por debajo hay miserias".

"En todas las casas puede haber gente con más o menos dedos de frente pero cuando una organización lo sube a redes y le pone música de alegre 'biribilketa'...". Tras denunciar pintadas y carteles de Ernai en batzokis atacando a la Ertzaintza, Ortuzar ha dicho que esto ocurre porque "a Ernai le pasa que dentro hay lío. Sabemos que están partidos en tres. Claro… no es fácil compatibilizar ser el antisistema del país con luego ir a Madrid y ser sumisos a Pedro Sánchez. Zumban al PNV para ocultar sus contradicciones".

Sobre la reprobación solicitada contra Gotzone Sagardui por parte de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP, para Ortuzar "está fuera de lugar porque no hay otro caso solucionado más rápido" que el de las vacunaciones irregulares de Santa Marina y Basurto. "El PP está desquiciado en Euskadi: tiene que sentarse en el diván", ha expresado. En cambio, sobre Elkarrekin Podemos ha dicho que "ellos no querían votar la reprobación pero les pudo el ambiente". Sobre la salida de la política institucional del líder de Podemos, Ortuzar ha reconocido que "no echaré de menos a Pablo Iglesias: era una persona muy atractiva en lo periodístico pero en lo político creaba más problemas de los que respondía".

Sobre el derrumbe del vertedero de Zaldibar para Andoni Ortuzar "en la investigación judicial saldrán las responsabilidades de las empresas y las administraciones".

"Pedíamos instrumentos para evitar una quinta ola. Teníamos miedo. La gente se comporta razonablemente. La vacunación ayuda". El presidente del EBB del PNV Andoni Ortuzar confía en evitar una nueva ola de contagios en este nuevo contexto sin estado de alarma: "nos queda poco más de un mes para aguantar y salir con fuerza y seguridad". El dirigente jeltzale da por hecho que para el mes de julio las personas de "cierto riesgo estaremos a salvo" gracias a la vacuna, pero admite que queda la duda de la segunda dosis de AstraZeneca. Ortuzar no se aventura a poner fecha al fin del uso obligatorio de mascarillas: "cuanto antes mejor, verano es pronto, sobre todo para espacios cerrados".

"No habrá habido ninguna persona en el mundo más atenta y dedicada a la pandemia que el lehendakari", ha manifestado Ortuzar: "es una preocupación tremenda". El presidente del EBB ha dicho que "ahora que vemos la luz al final del túnel, lo que no hay que hacer es mirar demasiado por el retrovisor al pasado".

"En la gestión de la pandemia ha podido haber tacticismo", ha dicho Ortuzar en referencia a la política llevada a cabo por el Gobierno español. "Somos leales pero exigentes", ha apuntado Ortuzar en relación a los acuerdos alcanzados con el presidente Pedro Sánchez y el PSOE.

"La figura del delegado del Gobierno ha sido históricamente superflua en Euskadi. Hemos tenido algunos que les encantaba ser jefes de la Guardia Civil, otros jefes de la abogacía del Estado y este [Denis Itxaso] nos ha salido publicista". Se ha dirigido a Denis Itxaso pidiendo que "no hace falta que haga tanto marketing".