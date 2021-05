19/05/2021 11:32 Boulevard Mesa covid "La intercambiabilidad de AstraZeneca y Pfizer garantiza que no haya trombos" O.V. | EITB Media Análisis de la decisión de vacunar con Pfizer a los menores de 60 años vacunados con AstraZeneca, "estamos hablando de 4 trombos por millón,pero si lo podemos evitar,¿por qué no lo vamos a evitar?". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Vacunas de Pfizer 26:16 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España y asesor del Ministerio de Sanidad del Gobierno español, analiza en "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi la decisión de completar con Pfizer la vacunación de AstraZeneca en menores de 60 años. "Hemos ido a reducir al máximo los riesgos" ha explicado, aunque ha añadido que "AstraZeneca es segura, pero en determinados tramos de edad parece que Pfizer, Moderna y Janssen se muestran más seguras".

El ensayo impulsado por el Instituto de Salud Carlos III confirma que la mezcla de ambas vacunas potencia la respuesta inmune y no genera más efectos secundarios que los ya conocidos, en su mayoría leves y moderados. Montalvo ha explicado que la Carlos III "es uno de los institutos más prestigiosos de España y de Europa" y que es un "estudio serio" que no hay que poner en duda.

Aunque el Ministerio de Sanidad abre la posibilidad de que el que quiera pueda recibir la segunda dosis de AstraZeneca, él no está a favor, ya que "aunque la segunda dosis de AstraZeneca es segura", por debajo de los 60 años "parece que la intercambiabilidad con Pfizer garantiza que no haya trombos", aunque estamos hablando de 4 trombos por millón de vacunas, "si lo podemos evitar, ¿por qué no lo vamos a evitar?".

Por otra parte, Federico de Montalvo asegura que "hay que vacunar a toda la población para que no volvamos a esta situación, hay que agotar o eliminar al virus".

En la tertulia posterior han participado Guillermo Quindós, catedrático de Microbiología de la UPV-EHU, e Itziar Ubillos, epidemióloga.