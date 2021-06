22/06/2021 10:40 Boulevard Indultos del procés Joaquín Giménez: "El indulto no exige arrepentimiento" O.V. | EITB Media El magistrado emérito del Tribunal Supremo, Joaquín Giménez, se ha mostrado partidario de los indultos "máxime cuando la pena impuesta es claramente desproporcionada". Escuchar la página Escuchar la página

En una entrevista concedida al "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi, el exmagistrado del Tribunal Supremo, Joaquín Giménez ha explicado que los indultos son una "medida legítima" que debe ser razonada y en el que el criterio es "estrictamente político". Giménez se ha posicionado a favor de los indultos máxime cuando la pena impuesta es "claramente desproporcionada como dirá el Tribunal Europeo de Derechos Humanos". El exmagistrado también ha explicado que un indulto no cuestiona una pena ni una sentencia.

Cuestionado sobre los políticos que dicen que los indultos son un insulto para el pueblo español, Joaquín Giménez se pregunta qué legitimidad tienen estos políticos para decir quién es el pueblo español o si el pueblo español les pertenece a ellos. En su opinión ha habido "declaraciones inquietantes" que deberían hacer reflexionar sobre la política que tienen que hacer una oposición que aspira a gobernar. El exmagistrado pide "un poco de sensatez" y añade que "sobra el apocalipsis".

En cuanto a la posible revocación de los indultos ha explicado que solo se puede revocar un indulto que "no estaba fundamentado". En el caso de que los indultos se recurran, "lo único" que el Tribunal tiene que ver es que los indultos estén motivados, el Tribunal no tiene que tener en cuenta si comparte o no la motivación del Gobierno. Por otra parte, los indultos los puede recurrir solo "quien ha sido parte en el proceso", como en el caso de Vox.

El magistrado emérito ha dejado claro que el indulto "no exige arrepentimiento" y ha puesto como ejemplo los indultos a reincidentes en el caso del 23F. En su opinión hay un "alto grado de irracionalidad" en los 3 partidos de la derecha y no acaba de comprenderlo. También se ha mostrado "reacio" a la modificación legislativa sobre los indultos puesto que para ello se necesita "reflexión", justo lo que no hay en este momento ha añadido.

Otro de los temas tratados ha sido la decisión que tienen que tomar el Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad del confinamiento en el estado de alarma. En este sentido ha calificado la situación como "inquietante" debido a las repercusiones importantes que puede tener esta medida. De todas formas ha aclarado que la parte inconstitucional "solo afectaría al confinamiento domiciliario".