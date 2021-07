28/07/2021 10:15 Boulevard Política Eneko Andueza: "La cogobernanza también tiene una derivada multilateral" N.D. | EITB Media Eneko Andueza insiste en que el Gobierno Vasco tiene marco legal suficiente para frenar la pandemia, asegura que si el lehendakari lo decide apoyará el toque de queda y defiende el trabajo de la Ertzaintza. Escuchar la página Escuchar la página

El portavoz socialista en el Parlamento Vasco y secretario general del PSE-EE en Gipuzkoa no tiene dudas de que el lehendakari debería acudir el viernes a la Conferencia de Presidentes convocada por Pedro Sánchez en Salamanca. Eneko Andueza afirma en "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi "que sería irresponsable no acudir teniendo en cuenta la responsabilidad que tienen al representar a toda la ciudadanía vasca". Asegura que "la decisión la tiene que tomar el lehendakari pero como socios tenemos muy claro que debe asistir". Andueza considera que "motivos de peso verdaderamente no hay" y prosigue "yo creo que hay voluntad de marcar un perfil determinado que desde luego no es la actitud de todo el Gobierno ni mucho menos". Remarca también que "muchos confunden la cogobernanza con la bilateralidad y la cogobernanza también tiene una derivada multilateral".

Andueza hace una valoración positiva del año de gobierno que considera "ha estado a la altura en circunstancias dificilísimas". Insiste en que "el Gobierno Vasco tiene un marco legal que le ampara" para frenar la pandemia y ha recordado que "existen otras alternativas como las del Gobierno de Navarra que ha recurrido a los tribunales". El dirigente socialista ha defendido que "primero soy partidario de la responsabilidad individual" pero reconoce que "estamos viviendo una situación muy delicada" pero deja claro que apoyarán el toque de queda si se solicita afirmando que "si es necesario tomar esa decisión que la tome".

Preguntado por las afirmaciones de la portavoz de Elkarrekin Podemos acusando a PNV y PSE de no facilitar la aplicación de la Ley de Antipandemia por rechazar que se habilite agosto en el Parlamento para que comparezca la consejera de Salud, Andueza considera "que es bastante absurdo pensar eso". Sostiene que "sería echarnos piedras en nuestro propio tejado". Ha puntualizado que el artículo 12 de la ley habla "de comparecencias en periodos hábiles y no en agosto que no lo es" . Ha recordado que la consejera emite informes a los grupos "prácticamente a diario" y que "el día 1 de septiembre está prevista su comparecencia".

El portavoz socialista en la cámara vasca ha defendido también la labor de la Ertzanintza que "es nuestro cuerpo de seguridad y se merece todo el respeto". Afirma que "no entiendo esa violencia contra ella porque no es nuestro enemigo, están para que se cumpla la ley". Andueza condena con contundencia el "terrible" ataque sufrido por un joven en Amorebieta y denuncia que "estamos viviendo situaciones absolutamente inconcebibles". Considera que "no creo que venga de la situación que estamos viviendo, va mucho más allá". Hace un llamamiento para que "tomemos conciencia individual y colectiva, nos tomemos esto muy enserio y se tomen medidas en la campo educativo".

Eneko Andueza explica que su libro "Jóvenes sin juventud" se ha publicado "en un buen momento porque han pasado diez años desde que ETA abandonara las armas". "Ha pasado suficiente tiempo para exteriorizar muchas cosas que muchos llevábamos dentro". Lamenta en este sentido que "todavía quede mucho recorrido porque hay partidos que siguen negándose a reconocer la violencia de ETA". También califica como "una asignatura pendiente" la Ley de Memoria y Democracia que va camino del Parlamento de la que dice con ironía "tengo mis sus dudas si le gusta menos a la ultraderecha o a la derecha".

Sobre la ponencia del nuevo estatus dice que "preferiría que se hablara de reforma del Estatuto de Gernika porque este debate dista mucho del debate de la organización territorial que transgrede incluso la ley". Advierte "los socialistas ahí nunca vamos a estar". Insiste es que este debate para los socialistas no es prioritario aunque si se abre estarán ahí con la prioridad de "reincorporar todos los derechos sociales que se han conseguido".