06/08/2021 10:56 Entrevista Presidente Cantabria Miguel Ángel Revilla: "Yo obligaría a todos los españoles a vacunarse, si no hay una ley, que se haga" O.V. | EITB Media El presidente de Cantabria aboga con "obligar a todo el mundo a vacunarse por solidaridad y que unos pocos no pongan en riesgo a todos".

Ayer fue el primer día en el que era necesario mostrar el pasaporte covid para entrar en los bares de algunos municipios de Cantabria, pero esta medida depende de la decisión de los tribunales. "Las Comunidades Autónomas no tenemos competencias para tomar medidas" ha expuesto Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, en "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi. Muchos jueces "tienen una duda muy razonable sobre la libertad y los derechos fundamentales de los ciudadanos" ha añadido. Aún así, ha afirmado que "en una pandemia no podemos ser los políticos los que decidamos, es una medida sanitaria y yo acato lo que dicen los médicos".

Preguntado por si los menores no vacunados pueden entrar a un restaurante ha dicho que no pero que "podrían hacerse una prueba de antígenos homologada por una farmacia, no el autotest".

En cuanto a las sanciones que se impondrán si un establecimiento no cumple con el requisito de pedir el pasaporte covid, el presidente de Cantabria ha declarado desconocer la cuantía pero no cree que sea poca cosa porque "a la hora de poner multas la gente se anima mucho".

En su opinión no hay más solución que "vacunar y vacunar y cuidarse para llegar a setiembre con el 80 % de la gente vacunada". A este respecto ha señalado que "obligaría a vacunarse a todos los españoles, si no hay una ley, que se haga". Se ha preguntado a ver si es lógico que el 5 % de la población que no se quiere vacunar ponga en riesgo a toda la población. Además, ha añadido que "no va a servir de nada que nosotros tengamos 3 vacunas y no haya vacunas en otros países".

Por otra parte, ha afirmado que el toque de queda en vigor en Cantabria "está teniendo resultados positivos" puesto que han pasado de tener 300-400 contagios diarios durante una semana, a estar ahora entre 180-240 contagios al día.