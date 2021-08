26/08/2021 10:54 Boulevard PRECIO DE LA LECHE "El litro de leche nos lo pagan a 33 céntimos cuando producirlo nos cuesta 36" Ane Aizpurua | EITB MEDIA En Boulevard de Radio Euskadi hemos hablado con ganaderos, sindicatos y supermercados para ver dónde está el problema. Escuchar la página Escuchar la página

El precio de la luz no deja de subir y los ganaderos y productores de leche no les sale rentable en Euskadi. Es la denuncia que llevaban hasta la calle decenas de explotaciones lecheras vascas, para concienciar a la distribución y a ciudadanía de los precios que pagamos en el supermercado.

Aseguran que están vendiendo por debajo del precio de coste y que se están viendo ahogados por el aumento de costes asociados, entre otras cosas, al incremento del precio de la electricidad, el del gasóleo, el de la alimentación animal, pero, no el de la leche.

Miguel e Itziar son ganaderos de un caserío a las afueras de Bilbao. Afirma Miguel en 'Boulevard' que el litro de leche se les paga a 33 céntimos, cuando "cuando producirlo nos cuesta 36". Itziar explica que Miguel trabaja todos los días del año, "no tiene ni fin de semanas libres ni si quiera días en rojo".

Los ganaderos son el eslabón más débil de la cadena, y por eso piden que el litro de leche salga al mercado al menos a 70 céntimos de euro. Además, algunos consumidores han admitido que estarían dispuestos a pagar más por la leche, ya que, "lo que no puede ser es que estén perdiendo dinero".

Ahora, denuncian que el 50% de la marca blanca está por debajo de esa cifra, límite a partir de la que podrían seguir adelante. Aseguran haber recibido buenas palabras por parte de las cadenas de distribución en las últimas semanas, pero escasos resultados. Mikel Arteaga del sindicato EHNE, ha dicho que "Mercadona anunció que subiría los precios de la leche y tras la concentración en Torrelavega, Carrefour tomó la misma decisión".

Esto no ocurre sólo con la leche, "si no con los productos frescos en general", explica Arteaga. Por ello, jefa de producto local de BM supermercados en Zarautz Inés Méndez, ha explicado que "ponemos mucho esfuerzo en trabajar con productores de aquí".