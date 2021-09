03/09/2021 10:41 Entrevista Salario Mínimo Yolanda Díaz confía en el dialogo social para la negociación del salario mínimo, "exista o no acuerdo" N.B. | EITB MEDIA La vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social enmarca la proposición de ley presentada ayer por Unidas Podemos, para crear una empresa pública de energía, en la dinámica propia de los grupos parlamentarios y reconoce que existen diferencias dentro del Ejecutivo. Escuchar la página Escuchar la página

La vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado en una entrevista en Radio Euskadi que tiene absoluta confianza en el dialogo social y en los agentes sociales para la negociación del salario mínimo, "exista o no acuerdo".

"Tengo absoluta confianza en el diálogo social y en los agentes sociales, y me he empeñado en que exista ese diálogo", ha dicho. "A mi me gustaría que esta negociación acabe en acuerdo, pero si no hay acuerdo o existe un acuerdo con una de las partes solo, será bienvenido", ha subrayado.

Preguntada por el registro de la propuesta de Unidas Podemos para crear una empresa de energía pública, Díaz ha asegurado que los grupos parlamentarios tienen "dinámicas propias", pero ha defendido "cuidar la coalición" y "mejorar todos los mecanismos de convivencia".

La ministra, que ha señalado que lo importante es que desde el Gobierno "se gobierne y se solucionen problemas", ha reconocido que tienen diferencias en el seno del Ejecutivo sobre el "ritmo de aplicación de las medidas" para contener el precio de la luz.

Según ha apuntado, sin "lugar a dudas" hay que "mejorar los mecanismos de convivencia y de gobierno" y ha señalado que "todo es mejorable" pero ha destacado que lo importante es que desde el Gobierno se gobierne y se solucionen los problemas de la ciudadanía.

La ministra ha subrayado que el actual incremento "histórico" de la luz es un problema para las familias, empresas y autónomos y ha subrayado las medidas importantes que ya se han adoptado desde el Gobierno.

Yolanda Díaz en un momento de la entrevista. Foto: Radio Euskadi.

Yolanda Díaz ha reconocido que existen diferencias en el seno del Gobierno en torno a las medidas, a "los ritmos de aplicación de estas medidas", que "son pioneras y muy importantes". "La discusión está en torno a la transformación o no de estas iniciativas en Reales Decretos ley para que, con carácter inmediato, puedan ser aplicadas. Podemos tener diferencias y la ciudadanía tiene derecho a conocer los matices en cada una de las formaciones políticas pero quiero poner en valor lo que el Gobierno de España está haciendo", ha agregado.

La ministra ha apuntado las propuestas de Unidas Podemos que pide aplicar el modelo francés en relación a la energía nuclear para fijar un precio fijo y, respecto a las hidroeléctricas, que "se tope el precio máximo".

Y sobre su futuro como posible candidata a la presidencia, Díaz ha asegurado que "no está en esas ahora" aunque iniciará un proceso de escucha, ha dicho textualmente, para construir la gran casa de la izquierda.