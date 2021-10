26/10/2021 10:08 Entrevista Covid-19 Ubillos: "La variante delta plus no ha tenido un aumento tan significativo como la delta" O.V. | EITB Media La epidemióloga se muestra favorable a vacunar a la franja de edad de 0 a 12 años "si los estudios lo avalan". En cuanto a la tercera dosis para la población en general señala que "no hay estudios suficientes que lo avalen". Escuchar la página Escuchar la página

Euskadi ha doblado los ingresos en planta en una semana por la covid-19. El grupo de más contagios es el de niños y niñas en edad escolar que todavía no han sido vacunados. El territorio que lidera esa tendencia es Gipuzkoa.

La epidemióloga Itziar Ubillos no cree que lleguemos a los números tan altos de contagios como los que hubo en verano, en el que había un gran porcentaje de la población sin vacunar.

En una entrevista concedida a "Boulevard" de Radio Euskadi, Ubillos se ha mostrado a favor de haber mantenido las medidas restrictivas a nivel epidemiológico este invierno "sobre todo en interiores". A su entender "es lógico" aumento de contagios en la franja de 0 a 12 años de edad puesto que no están vacunados, aunque "en general no tienen la enfermedad severa" ha añadido. Siempre que los estudios lo avalen la epidemióloga se ha mostrado favorable "sin ninguna duda" a vacunar a los menores.

En países como Irlanda, con el 94 % de la población vacunada, la incidencia está subiendo mucho, aunque "no se puede asegurar hasta que haya resultados" de los estudios en marcha, "todo parece indicar" que algunas vacunas son menos efectivas a largo plazo.

En cuanto a la variante delta plus Itziar Ubillo pide "no alarmarse" puesto que "no ha tenido un aumento tan significativo como tuvo la variante delta". Esta nueva variante es un 10 % más contagiosa que la delta y un "70 % más que la anterior variante alfa". La epidemióloga espera que habiendo habido ya una epidemia de la delta, la epidemia delta plus no sea significativa.

En otro orden de cosas, los mayores de 70 años ya están recibiendo la tercera dosis y los siguientes serán los que recibieron la dosis de Janssen, a este respecto Ubillos ha declarado que "parece que Janssen es menos efectiva en la inmunidad a largo plazo" y ha añadido que "tampoco hay estudios robustos" que avalen el uso de la tercera dosis en la población general, "pero sí que es importante para la población vulnerable".