12/11/2021 10:15 Entrevista Activista medioambiental Francisco Vera: "Los compromisos de esta COP no son suficientes" O.V. | EITB Media Francisco Javier Vera es un activista climático colombiano de 12 años que está como invitado en la COP26. Comenzó a los 7 años en su lucha a favor del clima, a pesar de que "Latinoamérica no es un lugar dónde esté garantizado de forma segura ser ambientalista".

Francisco Javier Vera sirve de inspiración a muchas personas y su labor está reconocida a nivel mundial, de hecho, le llaman el "Greta Thunberg latinoamericano". Comenzó su activismo mendioambiental a los 7 años y actualmente tiene 12. "Boulevard" de Radio Euskadi le ha entrevistado en la cumbre de Glasgow a la que ha sido invitado.

Ante el reconocimiento que ha recibido a nivel mundial por su labor medioambiental, ha declarado que le parece "increíble" ser reconocido internacionalmente pero que ello conlleva una responsabilidad, "debes ser consciente de que tienes una influencia positiva y negativa".

Cuestionado por el hecho de que sean los jóvenes los que están liderando la lucha contra el cambio climático, Vera asegura que los niños y jóvenes son la generación del presente y no solo del futuro, hecho por el cual tienen "una voz y una forma de actuar ahora". También ha añadido, que los niños y los jóvenes se están viendo involucrados de forma directa ya que "muchos niños se están viendo afectados directamente en Indonesia, Filipinas o el sudeste asiático. Y porque sea en otro lugar no implica que no sea ajeno a nosotros". Ha subrayado que "están construyendo una sociedad sin tener en cuenta a los niños, y la sociedad será de los niños en un futuro".

Francisco Vera procede de una zona rural de Colombia y su familia siempre le ha inculcado "el pensar de forma crítica" y cuestionarse todo.

El joven activista, a pesar de su juventud, ha recibido amenazas de muerte por su labor ambiental en su Colombia natal, "Latinoamérica no es un lugar dónde esté garantizado de forma segura ser ambientalista".

En lo referente a la Cumbre del Clima que se está desarrollando en Glasgo, Vera lo tiene claro "los compromisos de esta COP no son suficientes".