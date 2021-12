15/12/2021 10:35 Entrevista Vacunación infantil Pediatra: "No es previsible que haya efectos secundarios a largo plazo, no se inocula ningún virus" O.V. | EITB Media La jefa de pediatría del Hospital de Cruces se ha mostado confiada en la seguridad de la vacuna infantil contra la covid-19, "en los ensayos clínicos se ha demostrado que los niños toleran incluso mejor que los adultos la vacuna". Tampoco es previsible que haya efectos secundarios a largo plazo. Escuchar la página Escuchar la página

Itziar Astigarraga, presidenta de la Asocación Vasco Navarra de Pediatría y jefa de pediatría del Hospital de Cruces, ha asegurado en "Boulevard" de Radio Euskadi que ha habido una "buena investigación cientifíica" antes de probar la vacuna contra la covid-19 en niños. Además, los ensayos clínicos han demostrado que "los niños toleran, incluso mejor que los adultos, esta vacuna" y los efectos secundarios "han sido muy leves".

La pedriatra asegura no tener miedo de los efectos a largo plazo de la vacuna, "no es previsible que haya ninguna complicación, no se inocula ningún virus" ha señalado. Astigarraga ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a los padres y madres frente a la vacunación de sus menores, ya que con la vacuna "podemos ayudar a que algunos niños no desarrollen formas graves" y va a "ayudar a que recuperen antes su vida normal". Por otra parte, se ha demostrado que la vacuna es "efectiva es más de un 90 % para proteger de las formas graves de la covid-19, que son pocas pero las hay".

También ha puesto como ejemplo que, con la vacunación de los jóvenes mayores de 12 años se ha demostrado que "ha disminuido la tasa de infección, se ha normalizado la vida en la secundaria y hay menos transmisión familiar que empieza en los adolescentes". La presidenta de la Asocación Vasco Navarra de Pediatría confia en conseguir altas tasas de vacunación en la infancia.

En Radio Euskadi también han querido contar con la opinión de una madre de un niño de 11 años. Eva no ha tenido dudas con la vacuna y ha comentado que "somos unos privilegiados de tener acceso a la vacuna, en otro países no la han tenido ni los adultos". También ha destacado que confia en los científicos y en los investigadores ya que "la vacunas es la única manera de frenar el virus".