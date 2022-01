27/01/2022 09:46 Entrevista Susana Martín Si la pandemia disminuye, en febrero se podría empezar a trabajar con normalidad en Atención Primaria EITB Media La directora de Atención Primaria destaca que desde la implantación del nuevo protocolo se ha recuperado “una accesibilidad por encima del 75 %”. Por otra arte,asegura no tener confirmación oficial de que haya que esperar 5 meses para vacunar a los que hayan pasado la covid. Escuchar la página Escuchar la página

Susana Martín, subdiretora de Osakidetza y directora de Atención Primaria, ha explicado en "Boulevard" de Radio Euskadi que "todavía hay tensión en la Atención Primaria" ya que los profesionales siguen atendiendo una media de 35 consultas diarias. Por otra parte, las llamadas telefónicas han disminuido pasando de las 500 000 llamadas durante la semana del 10 de enero, a las 350 000 de la semana del 17. Aunque todavía son "muchas llamadas" desde Osakidetza ha contratado auxiliares administrativas y "se ha recuperado la accesibilidad por encima del 75 %", lo que significa que 7 de cada 10 llamadas que recibe Osakidetza se atienden a la primera. Susana Martín ha declarado que si la evolución de la pandemia va disminuyendo le gustaría empezar a trabajar con cierta normalidad en Atención Primaria en febrero. A finales de diciembre "se recomendó reducir los seguimientos de los pacientes" y solo se han mantenido aquellos que requerían una atención, por lo que están "preparando la vuelta a la atención de los pacientes crónicos".

Cuestionada por las dudas que genera el hecho de que Salud Pública aconseja aplazar la tercera dosis de la vacuna 5 meses tras superar el coronavirus, en vez de 4 semanas, la directora de Atención Primaria ha afirmado no tener confirmación oficial de que haya que esperar 5 meses, "no tenemos una contraindicación de no vacunar a partir de las 4 semanas y seguimos con las mismas instrucciones".

Ante la falta de sanitarios en Osakidetza, Martín ha explicado que en la estrategia de la Atención Primaria del año 2019 ya se preveía la falta de relevo generacional en este sector sanitario. Afirma que llevan tiempo trabajando en una serie de acciones pero que tendrán una respuesta a medio plazo. A corto plazo apuestan por el despliegue del proyecto piloto, que comenzó en 2010, de la Gestión de la Demanda, esto es, "dirigir las necesidades de la ciudadanía al profesional más adecuado" teniendo en cuenta las tres patas de la Atención Primaria: médicos, enfermeros y auxiliares administrativos. También ha recordado que se ha puesto en marcha la OPE "priorizando la Atención Primaria". Ante el hecho de que los estudiantes no optan por esta rama sanitaria, ha dicho que les toca "contar cómo funciona la Atención Primaria a los estudiantes" para que escojan esta rama.