Entrevista Energías renovables Groizard: "En 2030 el 100 % de la energía en Euskadi podría ser renovable apostando por la eólica marina" O.V. | EITB Media Última actualización: 07/04/2022 12:13 (UTC+2) Publicado: 07/04/2022 12:10 (UTC+2) El director del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía asegura que apostando por la energía fotovoltaica en tejados y cubiertas, para autoconsumo, en Euskadi se podría "duplicar toda la potencia renovable a día de hoy".

En el marco del evento Wind Europe que se está celebrando en el BEC, hay oportunidad de conocer diferentes experiencias de los profesionales del sector de las energías renovables y de las iniciativas que están impulsando las instituciones. Joan Groizard, director del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, IDAE, participante en la jornada sobre la energía eólica marina, ha explicado en "Boulevard" de Radio Euskadi que plantean como objetivo para el 2030 que España genere entre el 50 y el 70 % de toda la energía eólica marina flotante para Europa. Ha añadido que para finales de esta década "el 100 % de la energía que consume Euskadi podría ser renovable apostando por la eólica marina flotante".

Cuestionado sobre como cambiaría el Mar Cantábrico con la energía marina, el director de IDAE ha destacado que "una apuesta potente por la energía eólica marina visualmente no supone casi nada pero energéticamente lo notaremos muchísimo". Además, ha explicado, que el 100 % de las zonas marinas que se están planteando para implantar la eólica marina en España son menos del 0,7 % de todo el mar de España, por lo que "visualmente no lo notaremos pero energéticamente lo notaremos y mucho". De momento se está trabajando en un proyecto de zonificación para definir dónde se pueden instalar estas plataformas y dónde no. Groizard ha querido remarcar que todos los proyectos de las renovables buscan combatir la crisis climática, que es la principal amenaza al paisaje y a la biodiversidad, pero la implantación de las renovables hay que hacerla bien. De hecho, la eólica offshore que se plantea implantar en Euskadi y en España es "la eólica marina flotante que tiene menos impacto".

En cuanto al resto de las energías renovables, como la eólica terrestre y la fotovoltaica, el experto en energía renovables, ha destacado que tienen "muchísimo recorrido pero la cuestión es buscar ese encaje", por lo cual, no se puede decir que hay una emergencia climática, y decir que se quiere reducir la dependencia de la energía del exterior, como por ejemplo de países como Rusia, pero luego "nos opongamos a todos los proyectos que se están tramitando". En cuanto a la energía solar, Joan Groizard ha afirmado que el País Vasco "podría duplicar toda la potencia renovable a día de hoy solamente con instalaciones en tejados y cubiertas, apostando por el autoconsumo".

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantza Tapia, ha insistido durante el evento Wind Europe, que es necesario que la población se conciencie sobre los efectos beneficiosos que puede tener para la población tener un parque eólico cerca. A este respecto, el director del IDAE, ha destacado que con el consumo energético del sistema fósil no se ven los impactos que causa, como los vertidos de petróleo, y con la energía eólica se ven, en referencia al impacto de los parques eólicos en el paisaje. En cuanto a los beneficios que generan las energías renovables, ha destacado que generan empleo, ayudan a mantener la población en las poblaciones con riesgo a despoblarse y promueven la participación social. Esto último significa que "si tu has aportado una pequeña parte de la financiación de los molinos, cada giro de las aspas te supone un retorno económico".

Por otro lado, en Euskadi, se están impulsando otras energías: por ejemplo, el Corredor Vasco del Hidrógeno, que cuenta con la participación de Petronor y que pretende avanzar hacia la transición energética. A este respecto Groizar ha destacado que con los objetivos climáticos definidos ya se sabe que hay que descarbonizar todas la economía para el 2050, y en este contexto, el hidrógeno encaja en esa solución.

La guerra en Ucrania ha puesto en evidencia la dependencia de gas ruso y para ello "hay una solución inmediata que es comprar gas de otro lugar", pero otra solución a corto plazo es apostar por el despliegue de las renovables. El experto ha puesto como ejemplo que el año pasado en España se instalaron 1,2 gigavatios de energía renovable para autoconsumo en tejados, ese mismo dato, 1 gigavatio, tardaría entre 15 y 20 años en ponerse en marcha en una central nuclear. Las renovables son una opción a corto plazo siempre que "los trámites no duren años y no haya oposición a los proyectos que se quieran implantar".