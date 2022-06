Entrevista Entrevista Iker Korta: "La puerta de mi urbanización estaba con una cadena" Isusko AB | EITB Media Publicado: 01/06/2022 09:27 (UTC+2) Última actualización: 01/06/2022 09:27 (UTC+2) Tras dos meses de confinamiento Shanghái vuelve "a la normalidad". Iker Korta es un vasco que vive en la ciudad China y ha conmtado su experiencia en "Boulevard". Escuchar la página Escuchar la página

La gran mayoría de los 25 millones de habitantes de la metrópolis oriental china de Shanghái regresó hoy a sus calles después de que las autoridades pusieran fin a más de dos meses de un estricto confinamiento impuesto para atajar su peor rebrote de covid.

El final del encierro llegó con la medianoche de este miércoles, y algunos shanghaineses celebraron su recuperada libertad de la manera más tradicional posible: lanzando fuegos artificiales.

Iker Korta, un vasco que vive en Shanghái, nos cuenta su experiencia, "Hice cuarentena de 14 días cuando llegué, luego encerrado en casa, y a veces podíamos dar un pequeño paseo pero por la urbanización. La puerta de mi urbanización estaba con una cadena".

Es un país en el que las protestas no son muy típicas de allí, "no he visto ninguna protesta como tal, pero amigos míos sí que han visto. No tanto para el Gobierno pero sí para la gestión de las propias urbanizaciones".

Korta piensa ya en la vuelta definitiva a casa, "no hay casi vuelos por la política de covid cero y hay que hacer un confinamiento muy estricto. Al encontrarme esto te sorprende, pero al principio de la pandemia funcionó bien, aunque yo estuve dos años sin poder volver a casa y al final de este año acabaré mi etapa de cuatro años en China".