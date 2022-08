Entrevista entrevista en radio euskadi Uralde, Podemos: “El paquete de medidas para hacer frente a la crisis energética es tímida pero necesaria” Publicado: 02/08/2022 11:18 (UTC+2) Última actualización: 02/08/2022 11:32 (UTC+2) El Diputado de Unidas Podemos por Araba y coordinador de Alianza Verde afirma que es muy difícil hacer política con el Partido Popular puesto que su crítica “no viene del sentido común y de la necesidad de abordar los problemas”, sino de “un populismo barato”. Escuchar la página Escuchar la página

Juantxo López de Uralde, Diputado de Unidas Podemos por Araba y coordinador de Alianza Verde, cree que el paquete de medidas para hacer frente a la crisis energética es "tímida pero necesaria" porque ve imprescindible avanzar mucho más en la transición energética: "En todo caso, es un primer paso y estoy seguro de que iremos más allá".

Respecto a la medida de limitar el aire acondicionado y la calefacción ha afirmado que "realmente, no se está reclamando nada que no sea de sentido común" y aplaude la labor del gobierno actual por ser el que más está avanzando hacia un cambio basado en las energías renovables. Asimismo, insiste en la importancia de reducir la dependencia de los combustibles fósiles porque son los responsables del cambio climático, junto a la importancia de reducir la dependencia rusa.

Ante la decisión de Isabel Diaz Ayuso de que Madrid no acatará dicha norma, López de Uralde ha expresado que "tenemos una derecha y una extrema derecha que este país no se merece" porque, añade, es muy difícil hacer política cuando la crítica "no viene del sentido común y de la necesidad de abordar los problemas", sino de "un populismo barato". Al hilo de lo mencionado, explica que el Partido Popular es el primero que se pone en la fila de la solidaridad con Ucrania, pero a la hora de reducir la dependencia rusa se lava las manos: "Me pregunto hasta donde llega la solidaridad del Partido Popular si ni siquiera son capaces de bajar un poquito el aire acondicionado para reducir la factura que Rusia está, después, convirtiendo en armamento". A su vez, añade que el resto de la derecha europea asume con normalidad la materia del cambio climático y no entiende el porqué de "ese negacionismo extremo".

En cuanto al desarrollo de energías renovables en Euskadi, el Diputado de Unidas Podemos por Araba y coordinador de Alianza Verde opina que la conciencia medioambiental de la ciudadanía no concuerda con que la producción de energías renovables sea tan baja en Euskadi, puesto que es una de las Comunidades Autónomas con menor porcentaje de renovables con respecto al consumo de energía. A su vez, ha culpado al Gobierno Vasco por tratar de impulsar un modelo energético que sigue yendo a las grandes infraestructuras y que abandona el impulso a la autogeneración y tejados solares. Por ello, cree que hay un gran camino por recorrer en ese ámbito y que se debe de avanzar "mucho más y mucho más rápido".

Juantxo López de Uralde se ha mostrado positivo ante la instalación del primer offshore eólico de la Comunidad Autónoma Vasca de Armintza puesto que es una alternativa que está generando mucha energía limpia en el centro y en norte de Europa y por lo tanto lo ve como una buena inversión para nuestra costa.