Boulevard Reportaje ¿Subirán o bajarán los tipos de interés? Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 16/03/2023 08:10 (UTC+1) Última actualización: 16/03/2023 08:10 (UTC+1) Todo el mundo está pendiente de la reunión del BCE este mediodía y su posible cambio en la política de subidas de tipos de interés. Escuchar la página Escuchar la página

El Banco Central Europeo buscaba atajar la inflación, pero ahora parece que esa política puede desatar una crisis financiera y no solo en EEUU si no que también en Europa a través del banco suizo Credit Suis que esta noche ha pedido un rescate.

El segundo mayor banco de Suiza necesitará 57.000 millones de euros del Banco Nacional para hacer frente al derrumbe que sufrieron ayer en bolsa; se desplomaron un 24% tras las polémicas declaraciones de su principal accionista, Arabia Saudí.

El presidente del Banco Nacional del país árabe adelantó que no invertirá un solo euro más en el banco para no superar el 10% del accionariado. No reconoció las razones, pero los principales analistas creen que se debe a la mala gestión del banco de los últimos años, que ha sufrido varios cambios de presidente y ha ido de escandalo en escandalo después de que Suiza les denunciara por maquillar las cuentas.

Pero el efecto Credit Suisse ha retumbado en todos los parqués europeos. Las principales bolsas se han caído, principalmente el IBEX 35 con un 4%, que ha sufrido el mayor retroceso en 16 meses, arrastrado por las entidades bancarias. El Sabadell cayó un 10.5%, el BBVA un 9.6, o un 7% Santander, Caixabank o Bankinter.