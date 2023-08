Entrevista Economía Los tipos de interés "pueden subir hasta el 4'50, pero empezarán a bajar en enero" Isusko A.B. |EITB Media Publicado: 03/08/2023 10:47 (UTC+2) Última actualización: 03/08/2023 11:02 (UTC+2) Santiago Niño Becerra afirmaba en Radio Euskadi que subir los tipos de interés para acabar con la inflación "es la manera más fácil, pero es un error". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Santiago Niño Becerra, en Radio Euskadi. Foto: EITB Media 21:12 min Whatsapp

Santiago Niño Becerra es desde 1994 catedrático de Estructura Económica y profesor en la Facultad de Economía IQS Instituto Químico de Sarrià de la Universidad Ramon Llull de Barcelona

Hoy ha estado en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi para analizar la actual situación económica que se vive en el mundo.

Para acabar con la inflación se suben los tipos de interés, y Becerra señalaba que "es la manera más fácil, pero es un error. Al final acabarán bajando lo precios".

Cree que "entre 7 y 10 meses se acabará viendo el resultado de las subidas de los tipos de interés. Pueden subir hasta el 4'50… Y si los precios no suben más, los tipos pueden empezar a bajar en enero o febrero calculo yo". Aún así, si el invierno gélido y hay problemas de suministro, esto de podría demorar en el tiempo.

En cuanto a las hipotecas la gente sigue pagando pese al aumento del precio, pero esta situación no puede ser sostenible siempre, "las familias lo último que dejan de pagar son las viviendas y van pagando, pero no estamos en el 2008, no estamos en aquella situación. Es cierto que como los tipos no empiecen a bajar vamos a encontrar, tanto por las hipotecas y las pymes, muchos problemas".

El catedrático en economía sostenía que a pesar de que hay más personas ocupadas, la productividad española está cayendo. Esto trae consigo una menor competitividad del país con cada vez más trabajadores empleado en el sector del turismo y la restauración, es decir, sectores de baja productividad lo que hace que los salarios no crezcan. Como consecuencia de esto pierden poder adquisitivo y han comenzado a cambiar sus habitos de consumo.

Por otro lado, Becerra subrayaba que cada seis meses en Europa se hacen reuniones en las cuales se establecen hitos de recomendaciones a los países para que tomen medidas; son sugerencias, no órdenes, para que pongan en marcha medidas para ir en una dirección, "a España le dicen que tiene que deducir el déficit; desde 2024 será una orden y no una recomendación, por eso creo que el IVA va a subir".