Distrito Euskadi NO HAY PLANETA B Antonio Turiel: "Hay que organizar un decrecimiento democrático para frenar el cambio climático" Publicado: 05/10/2022 19:13 (UTC+2) Última actualización: 05/10/2022 19:13 (UTC+2) Crisis energética. Crisis climática. Crisis de materias primas y guerra. Hablamos de todo ello con Antonio Turiel, físico, matemático, investigador del CSIC, y autor de 'Petrocalipsis', que además acaba de publicar, junto a Juan Bordera. 'El otoño de la civilización'

Nuestra sección 'NO HAY PLANETA B' recibe a Antonio Turiel, alguien que lleva más de una década advirtiéndonos del agotamiento de las fuentes de energía y de la necesidad de cambiar hacia un sistema que no esté orientado al consumo y al crecimiento."Hay que organizar un decrecimiento democrático, y con un reparto homogéneo. Si no, tendremos un ecofascismo, en el que unos pocos gozarán de ciertos privilegios", afirma el físico, matemático e investigador del CSIC.

Turiel, autor de 'Petrocalipsis', que además acaba de publicar junto a Juan Bordera 'El otoño de la civilización', visita Bilbao para participar en un congreso de ZEHAR con una ponencia titulada 'Desmontando la falacia de la transición ecosocial', donde echa por tierra la idea de que el paso de los combustibles fósiles a las energías renovables pueda hacerse manteniendo nuestro modo de vida. Por ello recuerda que "tenemos que hacer cambios más radicales para evitar la crisis climática, como cerrar las centrales energéticas de gas y carbón para el 2030", y lamenta que "Bruselas da prioridad al mantenimiento de la estructura socioeconómica, y no encuentra alternativa en las renovables".

Está convencido de que este invierno será dificil para Europa, y señala que quienes afirman que al terminar la guerra todo será como antes, "o están confundidos, o quieren confundir".