Tomando el pulso a los Pirineos: "hay glaciares que actualmente están muriendo" Publicado: 01/03/2023 19:19 (UTC+1) Última actualización: 01/03/2023 19:19 (UTC+1) Eñaut Izagirre e Ibai Rico, investigadores de la UPV/EHU, han participado en un estudio internacional analizando los cambios de área y espesor registrados entre 2011 y 2020 en 17 de los 24 glaciares que existen en el Pirineo.

Un estudio internacional, liderado por el Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC), ha analizado los cambios de área y espesor registrados entre 2011 y 2020 en 17 de los 24 glaciares que existen en el Pirineo. Los resultados del trabajo, publicados en la revista Geophysical Research Letters con el título Toward an ice-free mountain range: demise of Pyrenean glaciers during 2011-2020, muestran que, lejos de observarse una desaceleración en la tasa de fusión de los glaciares, las pérdidas de hielo siguen un ritmo similar desde la década de 1980. En concreto, en los últimos diez años, en algunos glaciares, el espesor del hielo ha disminuido en promedio 10 metros, sobrepasando en algunos puntos los 20 metros, y hasta un quinto de su superficie. Entre las masas de hielo más afectadas se encuentran el glaciar de Ossoue, en el macizo de Vignemale, que ha sufrido una disminución del 25,7 % de su área y pérdidas de espesor medio de 10 metros; o el glaciar de Taillón, que en promedio ha perdido 11,6 metros, superando los 23 metros en su zona central.

En ese estudio han participado Eñaut Izagirre e Ibai Rico, investigadores del Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología de la UPV/EHU, ambos miembros del Grupo de investigación consolidado del Gobierno Vasco "Procesos Hidro-Ambientales". Desde la década de los 80 hasta la actualidad, los glaciares del Pirineo han perdido alrededor del 70 % de su superficie debido al "aumento de temperaturas", explica Ibai Rico. Además, ambos investigadores coinciden en destacar el 2022, como un año drástico en el que, apunta Eñaut Izagirre, "las tasas de retroceso y sobre todo de adelgazamiento se han triplicado". Si esta tendencia ascendente se confirma, lamentan, todos los glaciares del Pirineo podrían desaparecer antes del 2050.