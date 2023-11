Distrito Euskadi Pescadería y nutrición Carol Archeli: "He podido escribir este libro gracias a la generosidad de toda la gente que me rodea" Publicado: 02/11/2023 15:52 (UTC+1) Última actualización: 02/11/2023 15:52 (UTC+1) Nos acercamos a pescadería Espe, en el mercado de la Brecha, para charlar con Carol Archeli, enfermera, nutricionista, pescatera y ahora escritora. Acaba de publicar ‘Come sano, cocina pescado’, donde nos habla de las bondades del pescado y propone recetas saludables para disfrutarlo Escuchar la página Escuchar la página

Carol Archeli posa en su mostrador de la Brecha con su libro 'Come sano, cocina pescado' 9:55 min

Podríamos decir que Carol Archeli lleva toda la vida destrás del mostrador de la pescadería Espe, en la Brecha. "Yo nací pescatera, mi madre casi dio a luz en la pescadería, y he estado toda mi infancia salseando en la pescadería".

Después de estudiar y ejercer enfermería, decidió volver a la pescadería, "pasamos un montón de horas trabajando y es clave disfrutarlo" remarca ella, que ahora además ha escrito un libro: 'Come sano, cocina pescado', sobre el cual nos dice "he podido escribir este libro gracias a la generosidad de toda la gente que me rodea", reconociendo el esfuerzo que también ha hecho su familia y sus compañeras de trabajo.