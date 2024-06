Distrito Euskadi 'DEULICATESSEN' Deu Txakartegi nos lleva al mítico CBGB de Nueva York, uno de esos garitos imprescindibles Publicado: 27/06/2024 18:09 (UTC+2) Última actualización: 27/06/2024 18:26 (UTC+2) Una interminable lista de bandas pasó por este local, situado en el 315 de Bowery. Fue abierto en 1973, en un espacio donde anteriormente había un bar de moteros. Country, Blue Grass and Blues son los estilos que se tocaron inicialmente en el CBGB, que cerró sus puertas en 2006, con Patti Smith. Escuchar la página Escuchar la página

Dead Boys 'All This and More', Television,'See No Evil', Blondie 'X Offender', Ramones 'Judy is a Punk', Talking Heads 'Pulled Up', Patti Smith 'Gloria'. Son algunos de los grupos y temas que pudieron sonar en el CBGB, entre cuyas reglas se encontraba la de llevar tu propio equipo, y tocar principalmente canciones originales. En principio bandas de Nueva York, pero debido a una reputación al alza, cada vez se fueron sumando más grupos de fuera de la ciudad. Ya en la década de los 80 el punk y el hardcore sonaban con fuerza en el CBGB. El 15 de octubre de 2006 acogió el último show, a cargo de Patti Smith.