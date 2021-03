31/03/2021 00:09 Ganbara VACUNACIÓN Amós García: “Las vacunas no son yogures, no podemos elegir” Ante los disparidad de criterios con AstraZeneca, el presidente de la Asociación Española de Vacunología echa en falta un discurso "único, entendible por la ciudadanía y dado con credibilidad”. Escuchar la página Escuchar la página

A excepción de Dinamarca y Noruega, todos los países europeos que pararon hace dos semanas la campaña con AstraZeneca han retomado la vacunación, pero con criterios diferentes respecto a las personas mayores de 55 años. En el Estado español, la Comisión de Salud permitirá vacunar a los mayores de 65 si son trabajadores esenciales; Francia recomienda su administración solo a los mayores de 55 años, Finlancia y Suecia a partir de los 65 e Islandia de los 70. Alemania, por su parte, ha paralizado la administración del preparado a menores de 60 años tras conocerse nuevos datos de casos de trombosis en personas recientemente vacunadas con AstraZeneca.

En Ganbara de Radio Euskadi Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, reconoce que “es difícil articular un discurso lógico y razonable” cuando “incluso dentro de un mismo país, diferentes ámbitos geográficos toman decisiones diferentes”. Considera que es “el órgano regulador –la Agencia Europea del Medicamento– el que tiene que poner negro sobre blanco qué es lo que hay que hacer cuando surgen dudas” para no seguir “sembrado confusión en la ciudadanía”. García Rojas es tajante: “Cuando hablamos del producto que va a permitirnos modular el peso de la pandemia, el discurso tiene que ser único, claro, rotundo, entendible por la ciudadanía y dado con credibilidad”.

El vacunólogo y experto en medicina preventiva también ha aprovechado la ocasión para insistir en que “las vacunas no son yogures". No, no se pueden elegir. Es el “análisis epidemiológico de la realidad el que nos indica cuál es la más adecuada para cada grupo poblacional”.