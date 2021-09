10/09/2021 21:15 Claves COVID Proceso de vacunación Gorka Orive: "La vacuna disminuye casi 3 veces la transmisión de un infectado" El profesor de Farmacia de la UPV-EHU, Gorka Orive, considera que las vacunas han demostrado “que evitan los episodios más graves de covid y son eficaces y efectivas a la hora de reducir los síntomas, la infección e incluso la transmisibilidad”. Escuchar la página Escuchar la página

El profesor de Farmacia de la UPV-EHU, Gorka Orive, ha explicado en Claves Covid de "Ganbara" que las actuales vacunas han demostrado "nítidamente la capacidad que tiene de evitar la covid-19, sobre todo en sus episodios más graves, aquellos que nos llevan a la hospitalización, a la UCI o incluso al fallecimiento, también se han demostrado eficaces y efectivas a la hora de reducir los síntomas, de reducir la infección e incluso la transmisibilidad".

Además, Orive ha añadido que "se disminuye la transmisión de un infectado a sus compañeros de trabajo o su entorno familiar de aproximadamente un nivel de 9,4 de tasa de eventos por cada 100 personas año a apenas 3 - 2,98. Es una caída casi de 3 veces en ese proceso de transmisión".

Por otro lado nos ha contado en Claves Covid que "hay algunos estudios que hablan de que la carga viral es idéntica entre vacunados y no vacunados una vez infectados, pero las últimas evidencias apuntan a que ese virus no es igual en un cuerpo y en un organismo ya vacunado. Sería menos infectivo, contagiaría menos y mucha parte del virus ya no es tan eficaz".