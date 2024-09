Ganbara Pello Igeregi Pello Igeregi: "Se nos llama a un teatro, no hay voluntad para hacer cambios profundos en Osakidetza" Jabi onzalez Toston Publicado: 04/09/2024 21:06 (UTC+2) Última actualización: 04/09/2024 21:06 (UTC+2) El responsable de negociación colectiva de ELA ha agradecido el cambio de tono en el ejecutivo vasco tras el cambio de gobierno, pero "las formas de negociar las condiciones de trabajo en las administraciones publicas dan muestras de continuismo" y no se sentará en la mesa de salud. Pello Igeregi. 8:12 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Pello Igeregi, responsable de negociación colectiva del sindicato ELA, ha dado a conocer en Ganbara de Radio Euskadi las razones por las que no se sentarán en la mesa de salud para intentar alcanzar un pacto de país en Osakidetza. Igeregi no ha cerrado la puerta a poder negociar en un futuro, pero a día de hoy no ve "voluntad real para realizar cambios profundos" y dice que se les llama a participar "en un teatro". Según el representante sindical, "las formas de negociar las condiciones de trabajo en las administraciones publicas" no ha cambiado con el nuevo ejecutivo, a pesar de que si aprecia un cambio de tono.

Igeregi también ha concretado que es lo que lo que el sindicato reclama para el servicio público de salud en Euskadi: "Osakidetza necesita aumentar el personal, estabilizar a una plantilla que sufre prácticamente un 50% de temporalidad y aumentar un presupuesto raquítico muy inferior a la media de la Unión Europea".

Preguntado por las posibles acciones conjuntas que puedan llevar a cabo junto con el sindicato ELA Igeregi ha reconocido "distanciamiento", por lo que "parece difícil llegar a acuerdos estructurales". En ese aspecto, ha indicado que los dos sindicatos hacen "lecturas muy distintas respecto al ámbito sociolaboral".