Nuria Lekue: "La inestabilidad en Oriente Medio está afectando al precio del petróleo" Publicado: 04/10/2024 20:56 (UTC+2)

Nuria Lekue, presidenta de la asociación de estaciones de servicio de Bizkaia, ha analizado, en Ganbara de Radio Euskadi, como está afectando la situación en oriente medio en el sector. Lekue ha reconocido que es "inevitable" que la inestabilidad que ha producido los enfrentamientos bélicos "está afectando al precio del petróleo y sus derivados" y también ha dado cifras: "En la última semana el precio del barril de Brent se ha encarecido un 11,3% y el precio de la gasolina en los mercados mayoristas un 8,7% y el del gasóleo un 10,2%".

Aún así, presidenta de la asociación de estaciones de servicio vizcaínas ha subrayado que las pymes del sector están haciendo "esfuerzo muy fuerte" para no subir los precios del combustible. En ese aspecto, dice que, de momento, han logrado "no solo no trasladar esas subidas, sino bajar el precio de la gasolina un 0,33% en el periodo mencionado y el del gasóleo un 0,43%".