Hágase La Luz

Rafael Santandreu: "Tus pensamientos son los que determinan tu capacidad de ser feliz"

MARISA OZALLA | EITB MEDIA
Publicado: 09/06/2024 12:30 (UTC+2)
Última actualización: 09/06/2024 12:30 (UTC+2)

El psicólogo barcelonés afirma que se puede reeducar la mente para la felicidad y que son nuestras creencias irracionales las que nos frenan para conseguir nuestros objetivos

Rafael Santandreu, especializado en psicología cognitiva, asegura que muchos de nuestros males vienen por las superexigencias que nos marcamos a nosotros mismos. Porque cada una de ellas es "un lastre y una tortura". Frente a ello, Santandreu propone algunas pautas para quitarnos presión interna, como: desear pero no necesitar, tener objetivos pero sólo como diversión y estímulo, centrarse en disfrutar del esfuerzo y apreciar el presente. También propone viajar ligero de equipaje, metafóricamente hablando, que consiste en aprender a desprendernos de las cosas que no necesitamos porque realmente "podemos vivir con muy poco". Y no terribilizar, lo que se resume en el título del libro: No hagas montañas de granos de arena (Grijalbo).