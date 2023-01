La mecánica del caracol Ciencia Cómo extirpar un tumor cerebral preservando las funciones cognitivas. Tecnología para monitorizar el agua Publicado: 03/01/2023 23:54 (UTC+1) Última actualización: 03/01/2023 23:54 (UTC+1) El centro BCBL colabora con neurocirugía del hospital de Cruces para elaborar las tareas que desarrollan los pacientes durante la cirugía para eliminar gliomas de bajo grado. El objetivo es mantener sus funciones cognitivas. Aquadat monitoriza la calidad del agua gracias a nuevas tecnologías. Escuchar la página Escuchar la página

El equipo de neurocirugía del hospital de Cruces viene realizando en los últimos años entre 15 y 20 operaciones al año a pacientes con glioma de bajo grado, un tipo de tumor cerebral de crecimiento lento. En operaciones que pueden durar hasta 7 horas, se despierta de la sedación al paciente para que realice un serie de tareas mientras estimulan zonas del cerebro simulando una lesión. Así definen qué zonas pueden eliminar y cuáles hay que preservar para que la persona pueda, por ejemplo, mantener la capacidad de hablar. Ahora, se han aliado con el centro de investigación Basque Center on Cognition, Brain and Language,BCBL, que prepara tareas personalizadas a los pacientes para conseguir que la cirugía no afecte a otras funciones cognitivas. La idea es conseguir que los bilingües conserven las capacidades en ambos idiomas, que la cirugía no afecte a la personalidad, la capacidad de sentir emociones, a la orientación espacial o a la memoria. Conocemos cómo se desarrolla esta colaboración, que está sirviendo para mejorar el conocimiento del cerebro. Además, el BCBL prepara un nuevo estudio sobre la memoria episódica y busca personas mayores de 60 años que se animen a participar en sus pruebas.

En la segunda parte del programa conocemos el trabajo que realizan en la empresa Aquadat, especializada en el uso de nuevas tecnologías para analizar la calidad del agua, monitorizando, por ejemplo, la presencia de contaminantes emergentes.