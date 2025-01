Navarra TERTULIA PARLAMENTARIA El aniversario de la moción de censura evidencia que el bloque progresista y la derecha siguen enfrentados RADIO EUSKADI Publicado: 11/01/2025 10:10 (UTC+1) Última actualización: 11/01/2025 10:10 (UTC+1) El Gobierno Municipal pone en valor los presupuestos aprobados y los consensos entre diferentes, mientras que UPN y PP acusan al Gobierno Asiron de no avanzar en proyectos y de desarrollar solo los elaborados por el gobierno anterior 59:06 min Whatsapp

Las vacaciones de Navidad han servido para sacar a la calle a miles de personas en Pamplona para disfrutar de los actos organizados, pero además, también sirve para hacer balance del año transcurrido desde la moción de censura que sirvio para devolver la alcaldía a Joseba Asiron. EH Bildu y Geroa Bai valoran muy positivamente los doce meses que llevan con la vara de mando. Tener dos presupuestos aprobados en ese tiempo es fruto, según ambas formaciones, de la búsqueda de consensos que se puso en marcha desde el primer día. En ese sentido, el PSN, socio presupuestario y necesario para sacar cualquier iniciativa adelante, muestra su satisfacción porque la ciudad avanza gracias a esos acuerdos. Desde UPN, sin embargo, no ven nada positivo en el gobierno municipal actual y le acusan de hablar mucho y hacer poco, especialmente en temas de vivienda donde los regionalistas no ven avances. En la misma línea, el PP no ve avances en materia de vivienda y considera que un alcalde de EH Bildu nunca es una buena noticia para la ciudad.

Además del balance del año transcurrido desde la moción de censura, los grupos miran a 2025. EH Bildu, Geroa Bai y PSN se alínean y creen que en 2025 florecerán muchos de los proyectos que se han venido trabajando durante 2024. El Paseo de Sarasate es uno de ellos cuyas obras comenzarán en julio de 2025. Pero además, en materia de vivienda defienden que ya se han implementado medidas cuyos resultados se irán viendo en los próximos meses y años. UPN critica que el gobierno municipal vaya a dar pasos en firme en materia de vivienda y el PP, advierte de que con problemas tan serios como la vivienda o el sinhogarismo no se puede engañar a la gente.