TERTULIA PARLAMENTARIA El enfrentamiento entre PSOE y PP deja en vilo a miles de pensionista y usuarios del tranposrte público RADIO EUSKADI Publicado: 25/01/2025 10:10 (UTC+1) Última actualización: 25/01/2025 10:10 (UTC+1) El rechazo del decreto Omnibus que incluía la revalorización de las pensiones y los descuentos en el trasnporte público, deja en suspenso estas y otras muchas medidas. Los grupos progresistas acusan a la derecha de que primen los intereses partidistas y éstos responsabilizan únicamente a Sánchez

El enfrentamiento entre PSOE y PP deja en vilo a miles de pensionista y usuarios del tranposrte público

Los votos en contra de PP, VOX y Junts en el Congreso de los Diputados han derogado el Real Decreto que contenía hasta 80 medidas diferentes y que impulsaba el Gobierno de Pedro Sanchez. Entre las medidas que decaen están muchas de las que forman el llamado escudo social. Mäs allá de la revalorización de las pensiones o los descuentos en el transporte público, también decaen las medidas para evitar deshaucios a familias en situación de vulnerabilidad o ayudas para el bono social eléctrico. UPN, que se abstuvo en la votación, considera que la responsabilidad es del Gobierno español por haber incluido en el decreto medidas muy diferentes. EH Bildu y Geroa Bai inciden en que los realmente perjudicados son las personas que eran beneficiarias de las medidas sociales. El PP, acusa a Sanchez de haber intentado un "burdo" postureo para aprobar medidas que si no, no hubiese sacado adelante. Y finalmente, el PSN, critica que los grupos de derechas han puesto sus intereses partidistas por encima del de las personas que se benefician de las medidas sociales.

En lo que respecta a la política foral, el recurso del sindicato STEILAS en el Tribunal Supremo por la estabilización de 352 plazas de profesores del PAI, ha llevado al consejero de Educación Carlos Gimeno a pedir al sindicato su retirada. En este caso, UPN, PSN y PP se alinean en defensa de la estabilzación de estos profesores y arremeten contra el sindicato por anteponer sus intereses a los de los trabajadores. Critican, además a los nacionalistas por apoyar el recurso cuando puede ir en contra de competencias de Navarra. Desde EH Bildu y Geroa Bai consideran que el Departamento de Educación tiene riesgo de generar un problema y lo achacan al hecho de haber aprobado la Ley PAI en 2022 con el único objetivo de estabilizar a los 352 profesores, pasando por alto que el Gobierno de España ya se había negado a que las CCAA pudieran acreditar plazas con pérfil en idioma extranjero. Adelantan, además, que la situación genera una incertidumbre entre los profesores afectados.

La reforma fiscal que prepara el Gobierno de Navarra y de la que todavía no ha ofrecido detalles es otro de los temas a debate. Coinciden los grupos en la necesidad de hacer una reforma para las rentas bajas y medias, pero no concretan los tramos en los que se deben ubicar esas rentas y menos aún, cuánto y cómo se beneficiarán. PSN, Geroa Bai y EH Bildu se muestran dispuestos a hablar y confían en un acuerdo. EH Bildu sí advierte al Departamento de Hacienda que se sentarán a hablar no sólo de la reforma del IRPF sino de otros aspectos fiscales haciendo especial hincapié en el impuesto de sociedades donde los abertzales ven margen de mejora. Mientras, UPN y PP asumen que asistirán a esas negociaciones desde la barrrera ya que creen que una vez más el gobierno Chivite pactará con EH Bildu.