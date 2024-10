Pompas de Papel SOLO PUEDE QUEDAR UNO ISABELLE AUPY: "El hombre al que ya no le gustaban los gatos". (Ed.Rayo Verde) Publicado: 12/10/2024 16:20 (UTC+2) Última actualización: 12/10/2024 16:20 (UTC+2) No hay tiempo para todas las lecturas que tenemos, así que cada tres libros, elegimos uno para leer. Y no es fácil, de hecho, para una amante de la literatura, es muy complicado. Argazkia: Ed. Rayo Verde 2:51 min Whatsapp

No hay tiempo para todas las lecturas que tenemos, así que cada tres libros, elegimos uno para leer. Y no es fácil, de hecho, para una amante de la literatura, es muy complicado. Esta semana hemos leído una novela breve de Isabelle Aupy, "El hombre al que ya no le gustaban los gatos".