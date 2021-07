15/07/2021 09:43 Radio Vitoria Gaur Actualidad Entrevista "Es patético que Ramiro González se enorgullezca de que vengan todos los parques de renovables a Araba" EITB MEDIA Entrevistado en Radio Vitoria, el portavoz de EH Bildu Araba, Kike Fernandez de Pinedo, ha criticado la falta de planificación del diputado general en relación a la implantación de parques solares y eólicos en Álava. “No es normal que en Bizkaia y Gipuzkoa no se plantee ni un solo proyecto” Escuchar la página Escuchar la página

Kike Fernandez de Pinedo, portavoz de EH Bildu Araba, tiene claro que hay que apostar por las renovables pero "hay que hacerlo con cabeza. Nosotors hemos hecho propuestas como que para 2030 el 50% de las cubiertas del territorio tenga placas fotovoltaicas", ha explicado en Radio Vitoria.

Fernandez de Pinedo se ha mostrado muy crítico con la gestión que está desarrollando el Gobierno Vasco con las renovables "que parece estar al servicio de dos empresas grandes" y también con la gestión del Gobierno foral con el diputado general a la cabeza. "Es patético que Ramiro González se enorgullezca de que vengan todos los parques de renovables a Araba. Estamos preocupados porque cada semana hay un nuevo proyecto de solares en tierras fértiles. No puede ser. No es normal que en Bizkaia y Gipuzkoa no haya ni un solo proyecto", ha denunciado.

El portavoz de EH Bildu Araba también ha hecho balance en el ecuador de la legislatura foral. "Vemos un gobierno foral falto de ambición, con tics autoritarios y con una forma de gobernar más unilateral. Es incoherente que hable de autogobernanza y margine las propuestas que hacemos los grupos. Tampoco se ven las políticas progresistas que tendría que aportar el PSE. Vamos a peor y vemos a un gobierno con signos de agotamiento. Están pecando de prepotencia y arrogancia y eso es un error".