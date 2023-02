entrevista del día Entrevista López de Ocariz: 'De las 570 personas colegiadas en farmacia en Araba, el 81% son mujeres' EITB MEDIA Publicado: 10/02/2023 09:23 (UTC+1) Última actualización: 10/02/2023 09:43 (UTC+1) Entrevistada en Radio Vitoria, Milagros López de Ocariz, presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava, ha demandado una mayor fluidez en la comunicación con los centros de salud para beneficiar al paciente. Escuchar la página Escuchar la página

Las farmacias vascas están estudiando con la Universidad del País Vasco UPV-EHU cómo se puede mejorar la coordinación con el Sistema Público de Salud (Osakidetza). El primer paso sería conseguir una mejor comunicación y después integrar a las farmacias en las OSIs (Organización Sanitaria Integrada), en un grupo de trabajo con sus centros de salud más cercanos.

Milagros López de Ocariz, presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava, ha recordado en Radio Vitoria que 'la farmacia es un establecimiento sanitario donde hay pacientes que van más de dos veces al mes a la farmacia. A veces hay problemas de cambios de medicación, hay dudas sobre me dijo no me dijo…y no haría falta volver al médico. Se podían solucionar con un mejor sistema de comunicación', explica.

Lopez de Ocariz ha ofrecido algunos datos: De las 570 personas colegiadas en farmacia en Araba, el 81% son mujeres. En Araba hay 116 farmacias de las que 77 están en Vitoria, 29 en la zona rural y también existen 5 botiquines que dan servicio en unas horas determinadas a la población donde no hay farmacia.