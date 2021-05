Leire, derrotada y machacada por los Cacata, se queda fuera de la aventura

25/05/2021 01:30

El Conquistador del Fin del Mundo

Resumen del episodio 19

EITB Media

Ser blanco de sus compañeros ha pasado factura a la de Lasarte. Derrotada y abatida, apenas ha peleado en el duelo, donde se un Aitor victorioso ha hecho una gran exhibición.

La Guerrera de Lasarte no pudo más. Leire, eterna nominada de su propio equipo, fue física y moralmente derrotada a su cuarto duelo tras recibir los votos de casi todos los Cacatas. En la prueba se midió con Aitor, que hizo una verdadera exhibición escalando la pared y subiendo la cuerda vertical antes que nadie, y con Joana, que afrontó su primer duelo con mucha más energía que su compañera, que no fue capaz de subir ningún banderín.

La guipuzcoana sabía que en caso de perder el juego de inmunidad sería, de nuevo, el objetivo de sus compañeros, pero al acabar la asamblea se vino abajo y entre lágrimas confesaba la poca ilusión que le quedaba por continuar en la aventura. Sus "compañeros" y el propio capitán intentaron animarla sin mucho éxito y en el duelo vimos a una Leire derrotada y abatida que apenas pudo pelear.

Lo cierto es que los Cacata no levantan cabeza y así lo demostraron en el juego del hámster, su tercer juego de inmunidad consecutivo perdido. Y eso que los de Eneko empezaron con mucha ventaja respecto a sus rivales, que no conseguían ni siquiera empezar. Pero al igual que pasó en la prueba de las jaulas, los Cuyaya remontaron in extremis y lograron ondear la ikurriña. Los Cacata se quedaron hundidos y en busca de culpables, ya que Eneko se equivocó varias veces en el recorrido y parece que sus pupilos desconfían de su papel, mientras que el ex remero resta importancia a sus errores y pone en duda la fortaleza de los suyos. Se abre así un nuevo frente con el que Eneko va a tener que lidiar si no quiere que su equipo se le revuelva.

En la otra cara de la moneda, los Cuyaya, que llegaron al campamento rico cargados de energía tras el triplete y alucinaron al ver el premio de comida que les esperaba. Eso sí, la relación con Olatz parece que no mejora y la de Orio ni siquiera tiene a Herrantxi como aliado, al que no soporta y llama falso y prepotente. Los amarillos, además, han criticado la actitud del equipo rival con Leire y esperan que no la hayan vuelto a nominar, por lo que habrá que ver su reacción cuando se enteren de que la de Lasarte ya está en casa.

No te pierdas "El Conquistador del Caribe", los lunes, a las 22:30, en ETB2 y eitb.eus. Además, se pueden ver todos los episodios en EiTB Alacarta , en la nueva APP de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.