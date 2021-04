2021/04/05 12:15

IDarte

IDarte, Euskadiko Arte eta Goi Mailako Diseinu Eskola Publikoa

Gasteizen dago IDarte, komentu izandako eraikin zaharberritu dotorean. Ideiak, diseinua eta artea "do it yourself" filosofiarekin. "Hemen, eginaz ikasten dugu" esan digu zuzendariak.

IDarte eskolako zuzendaritzako kideak klaustroan 27:43 min