2021/03/26 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan martxoaren 26an proposatutako kantak Proposamenak: Piers Faccini, The Lone Below, Sueder, James Dean Bradfield, The Coral, Sara Zozaya + Ro, Robert Finley, Typhoon, Paul Leary, Muzz, Black Honey, Another Sky, Israel Nash eta Lord Huron. Orria entzun Orria entzun

Jon Basagurenek martxoaren 26ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

PIERS FACCINI - ALL ABOARD

THE LONE BELOW - CARRY

SUEDER - NEGU BAT

JAMES DEAN BRADFIELD - THE BOY FROM THE PLANTATION

THE CORAL - LOVER UNDISCOVERED

SARA ZOZAYA, RO - ROSA

ROBERT FINLEY - SOULED OUT ON YOU

TYPHOON - EMPIRE BUILDER

PAUL LEARY - BORN STUPID

WARPAINT, GANG OF FOUR - PARALYSED

LORETTA LYNN, REBA MCENTIRE - STILL WOMAN

MUZZ - GIRL FROM THE NORTH COUNTRY

BLACK HONEY - BELIEVER

ANOTHER SKY - IT KEEPS COMING

ISRAEL NASH - DOWN IN THE COUNTRY

LORD HURON - MINE FOREVER