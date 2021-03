2021/03/29 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan martxoaren 29an proposatutako kantak Proposamenak: Black Honey, Royal Blood, Paul Maccartney + Beck, Arima, Future Islands, Lana Del Rey, Maika Makowski, The Mars Volta + Inertiatic Esp, Muzz, Fleet Foxes eta Ben Howard. Orria entzun Orria entzun

Jon Basagurenek martxoaren 29ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

BLACK HONEY - I LIKE THE WAY YOU DIE

ROYAL BLOOD - LIMBO

PAUL MACCARTNEY, BECK - FIND MY WAY (FEAT. BECK)

ARIMA - UTOPIA

FUTURE ISLANDS - THE MOON IS BLUE

LANA DEL REY - TULSA JESUS FREAK

REAL ESTATE - RIBBON

MAIKA MAKOVSKI - LOVE YOU TILL I DIE

THE MARS VOLTA - INERTIATIC ESP - UNFINISHED ORIGINAL RECORDINGS

MUZZ - FOR YOU

FLEET FOXES - SUNBLIND - ACOUSTIC VERSION

BEN HOWARD - YOU HAVE YOUR WAY