2021/04/13 22:00 Zidorrean Kantuen zerrenda 'Zidorrean' saioan apirilaren 13an proposatutako kantak Proposamenak: Iron & Wine, Dinosaur Jr., Kerobia, Deep Sea Diver, Talavvera + Olatz Salvador, Nick Waterhouse, Of Monsters And Men, Adia Victoria, Corizonas, MIss Grit eta TOC.

Jon Basagurenek apirilaren 13ko "Zidorrean" saioan proposatutako kantak:

IRON & WINE - TREE BY THE RIVER

DINOSAUR JR. - GARDEN

KEROBIA - TINA TXIKIA

DEEP SEA DIVER - LIGHTS OUT

TALAVVERA, OLATZ SALVADOR - AUSARTEGI

NICK WATERHOUSE - MEDICINE

OF MONSTERS AND MEN - DESTROYER

BLACK HONEY - BEACHES

KIRA SKOV, BONNIE PRINCE BILLY - WE WON’T GO QUIETLY

ADIA VICTORIA - SOUTH GOTTA CHANGE

CORIZONAS - TODO MAL

MISS GRIT - IMPOSTOR

TOC - EZ

JIMBO MATHUS, ANDREW BIRD - ENCIRCLE MY LOVE

PIERS FACCINI - A STORM IS GOING TO COMO